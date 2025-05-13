Galatasaray Ve Trabzonspor Finalde Karşılaşacak

GALATASARAY VE TRABZONSPOR YARIN FINALDE BULUŞUYOR

Ziraat Türkiye Kupası Final mücadelesi öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile takım kaptanı Fernando Muslera önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray ve Trabzonspor, yarın Gaziantep’te final maçıyla kupa tarihinde 20’nci kez karşılaşacak. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşecek maça her iki takımın kafilesi de geldi. Basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray kaptanı Fernando Muslera ve Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır yer aldı. Toplantının ardından Türkiye Kupası ile birlikte gerçekleştirilen fotoğraf çekimi, katılımcılara tanıtıldı.

OKAN BURUK’UN AÇIKLAMALARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın zorlu geçeceğini ve güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını belirtti. İki kupayı birden alma fırsatları bulunduğunu vurgulayarak “Bu yüzden gereken mücadeleyi göstereceğiz” dedi. Buruk, “Bizim için zor bir maç olacak. Cumartesi günü birbirimizi biraz daha tartmış olduk. Çok başa baş bir maç oldu. İlk yarıda Trabzon’un pozisyonları, ikinci yarıda ise bizim performansımız ile kazandığımız bir maç. Yarın da çok önemli bir maç var. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimiz çok istekli, zor bir maç olacak. Hak edenin kazandığı, futbolun konuşulduğu bir maç olacak. Yeterince dinlendik, psikolojik olarak da iyi durumdayız. Bu ortamlarda her iki takım da kolay motive olabiliyor. O nedenle bir de motive olmuş şekilde maça odaklanmak istiyoruz. Mücadele gücü yüksek ve oyun adına da zorlu bir maç bizi bekliyor. Trabzonspor takım olarak ve hücum anlamında iyi bir takım. Biz de aynı şekildeyiz; iyi bir oyunla kupayı kazanmak istiyoruz. Gaziantep’te daha önce bir yıl çalıştım. O yüzden burada oynamak benim için önemli. Umarım yarın güzel bir maç olur ve kazanan taraf biz oluruz. Çok güzel bir statta oynayacağız. Ben buradayken stat yapım aşamasındaydı” ifadelerini kullandı.

FERNANDO MUSLERA’NIN HEDEFLERİ

Galatasaray takım kaptanı Fernando Muslera, büyük bir maçın kendilerini beklediğini ve galip gelmek istediklerini belirtti. “Hedeflerimizden biri için mücadele edeceğiz. Büyük bir maç bizi bekliyor. İnşallah galip geliriz” dedi. Uğurcan’ın çok önemli bir kaleci olduğunu vurgulayan Muslera, “Trabzonspor için kritik bir oyuncu ve elinden gelen her şeyi yapıyor. Taraftarlar onu çok seviyor. Galatasaray tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu Bülent Korkmaz, benim için önemli bir figür. Yarın kupa alırsak onu geçmek çok önemli olacak” şeklinde konuştu.