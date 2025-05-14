Galatasaray Ve Trabzonspor Finale Çıkıyor

FİNAL MAÇI HAZIRLIKLARI

Ziraat Türkiye Kupası’nın final karşılaşmasında Galatasaray ve Trabzonspor bir araya geliyor. Gaziantep Stadyumu’nda gerçekleşecek olan bu önemli müsabaka, saat 20.45’te başlayacak. Bu zorlu mücadelede hakem Cihan Aydın görev alacak.

GALATASARAY’IN YOLCULUĞU

Ziraat Türkiye Kupası’na C grubundan katılan Galatasaray, RAMS Başakşehir, Geosis Boluspor ve TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Boluspor’u 4-1’lik skorla yendi. Cimbom, grup aşamasındaki son karşılaşmasında Konyaspor ile 0-0 berabere kalırken, toplamda 5 puan toplayarak grubu Konyaspor’un ardından ikinci sırada tamamladı. Çeyrek finalde Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise Konyaspor’u 5-1 yenerek finale adını yazdırdı.

TRABZONSPOR’UN YOLCULUĞU

Trabzonspor, A Grubu’nda Corendon Alanyaspor, İskenderunspor ve Çaykur Rizespor ile mücadele etti. Bordo-mavililer, Corendon Alanyaspor’u 3-0, Çaykur Rizespor’u ise 5-2 mağlup ederek önemli galibiyetler elde etti. İskenderunspor ile oynadıkları karşılaşma 2-2 sona erdi. Topladıkları 7 puan ile grubu lider tamamlayan Trabzonspor, çeyrek finalde Sipay Bodrum FK’yı uzatmalarda 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İzmir temsilcisi Göztepe’yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor, finalde mücadele etme hakkını kazandı.

TARİHİ BİR FİNAL

Galatasaray, finalde kupayı 19. kez müzesine götürmek için mücadele ederken, Trabzonspor 10. kez bu başarıyı hedefliyor. Her iki takım da bu önemli karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı ve tüm gözler Gaziantep Stadı’na çevrildi.