Galatasaray ve Yabancı Hakem Açıklamaları

FUTBOL TAKIMIMIZ VE HAZIRLIKLARIMIZ

Yoğun bir gündem içerisindeyiz. Futbol takımımız sezona başlangıçta yavaş ilerleyince de şu anda iyi bir aşamadayız. Camia olarak bir araya geldik ve çok heyecanlıyız. “Başarılı olmak istiyoruz” dedi. Antrenman mesaisinin beklediğinden fazla olduğunu ifade eden Ilıcalı, “Kendi tercihimiz olduğu için söylenmek ayıp olur” şeklinde konuştu. Hayatında köklü değişiklikler yaşandığını belirterek, “Normalde havada geçerdi benim hayatım. Bu beklemediğim bir durumdu ama gurur duyuyorum” dedi. Yeni bir dönemden bahsederek, “Zor bir dönem yaşıyorum” ifadesine yer verdi.

FENERBAHÇE YÖNETİCİLİĞİNE YÜKSELİŞİM

Çocukluk hayali olan takımın yöneticisi olmanın gururunu yaşıyor. “Çocukken aşık olduğum, çok maçına gittiğim, yanında olduğum takımımın bir yöneticisi olmak benim için bir gurur. Çok mutluyum” dedi. Daha önce karar verici pozisyonda olmadığını belirten Ilıcalı, “Hayatımda hiç olmadığım bir ortam içerisindeydim. Benim için karar verici tek başıma ben değilim” diyerek yönetim sistemine adapte olmaya çalıştığını vurguladı. “Bu kadar güzel bir yönetimle buluşacağımı bilmiyordum” açıklamasını yaptı. Önce geçen bir toplantıdaki güzel atmosferden bahsetti.

FEDAKARLIK VE HATIRALAR

Mehmet Dereli’nin Fenerbahçe’ye olan katkılarını unutmadığını, onun için kurulan anı köşesinden bahsederek, “Onun adını verdiğimiz toplantı odamız var” ifadelerini kullandı. Dereli’nin kaybının kendisinde yarattığı psikolojik etkiyi dile getirerek, “Çok üzücü, bir kez daha rahmet diliyorum” dedi.

Mücadele ettikleri Rangers maçından bahsederek “Hayal kırıklığı yaşadık, şanssızdık” diye konuştu. Kendi hatalarından kaynaklanan bir gol yediklerini belirtti. “Kaçırdığımız pozisyonlar var” diyerek, ikinci maç için umudunu dile getirirken, “Ben ümitliyim” dedi.

STRATEJİK GÖRÜŞLER VE BİLİNÇ

Mourinho ile olan görüşmelerine de değinen Ilıcalı, “Takımımızın kalitesine güveniyorum” diyerek, Rangers’tan daha iyi olduklarını vurguladı. Ramos maçında erken gol atmanın önemini belirtti ve “Hocamızın kafasında başka bir plan var” dedi. Türkiye’deki futbol ortamı ile ilgili görüşlerini de paylaştı. Mourinho’nun Türkiye’ye olan bakış açısını, “Bence Türkiye’ye aşık oldu” sözleriyle aktardı.

HAKEM PERFORMANSLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Mourinho’nun Türkiye’deki hakemlerle ilgili düşüncelerine değindi. Ilıcalı, “Türkiye’de hakemlerin geneli ile ilgili bir problem olduğu gerçek” diyerek, bu konunun altında yatan düşünceler üzerinde durdu.