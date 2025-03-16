Galatasaray ve Yunus Akgün Anlaşmaya Vardı

GALATASARAY YUNUS AKGÜN İLE ANLAŞMAYI TAMAMLADI

Galatasaray, 2026 yılında sonlanacak olan sözleşmesi için Yunus Akgün ile süregelen görüşmeleri nihayet sonuca bağladı. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, Galatasaray ve Yunus Akgün arasındaki yeni sözleşme müzakereleri olumlu bir şekilde sonuçlandı. Tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu ve imzaların kısa bir süre içinde atılacağı aktarıldı.

YENİ SÖZLEŞME DETAYLARI

Yunus’un yeni maaşı ve sözleşme süresine dair net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Galatasaray’ın milli futbolcuya önemli bir zam yapmayı planladığı ve mevcut 11 milyon euroluk serbest kalma bedelinin de artırılacağı bilgisine ulaşıldı. Camiada bu gelişmeler olumlu karşılanırken, Yunus’un performansı dikkat çekiyor.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Bu sezon, Yunus Akgün sarı-kırmızılı formayla tüm yarışmalarda 34 maça çıktı ve toplam 2344 dakika sahada yer aldı. Bu karşılaşmalarda 11 gol atıp, 8 asist yaparak etkileyici bir performans sergiliyor. Galatasaray, bu yeni sözleşmeyle takımın geleceğine katkı sağlayacak önemli bir adım atmış durumda.