Galatasaray, Victor Nelsson’u Verona’ya Kiraladı

GALATASARAY’DAN KİRALAMA AÇIKLAMASI

Galatasaray, futbolcusu Victor Nelsson’un kiralandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Victor Nelsson’un geçici transferi hakkında yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson’un, 2025-2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır.” ifadesini kullandı.

TRANSFER DETAYLARI

Açıklamada, “Yapılan anlaşmada 650 bin Euro tutarında geçici transfer bedeli ile 100 bin Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır. Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından şirketimize 8 milyon Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.” bilgisi verildi.

VERONA İLE ANLAŞMA

Bu anlaşma ile Victor Nelsson, sezon boyunca Verona formasını giyecek. Kiralanma süreci, futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor. Galatasaray’ın yaptığı bu transfer hamlesi, takımın yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.