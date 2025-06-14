Galatasaray, Victor Osimhen’i İstiyor

OSIMHEN İÇİN DEVLER YARIŞI

Galatasaray, bonservisiyle kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen ile ilgili önemli gelişmeler yaşamaya devam ediyor. Di Marzio’nun haberine göre, Juventus yönetimi, Dusan Vlahovic’in olası ayrılığı durumunda kadroya iki hücum oyuncusu eklemek istiyor. Bu oyuncular arasında dikkat çeken isimlerden biri ise Victor Osimhen. Napoli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Nijeryalı yıldız için Torino ekibi, bütçesi 50 milyon euro ile sınırlı olsa da transfer yapmakta kararlı.

GALATASARAY VE AVRUPA DEVLERİ İLGİLENİYOR

Galatasaray, Victor Osimhen’i kadrosuna bonservisiyle katmak için çaba gösteriyor. Geride kalan sezonda sarı-kırmızılı forma ile 41 maça çıkıp 37 gol atarak 8 asist yapmış olan genç futbolcu, taraftarların sevgilisi haline geldi. Ancak Galatasaray, bu oyuncuyu kadroda tutmaya çalışırken Avrupa devlerinin ilgisi işleri zorlaştırabiliyor.

MANCHESTER UNITED YENİDEN DEVREDE

Foot Mercato’nun bildirdiğine göre, daha önce de Osimhen’e ilgi gösteren Manchester United, Nijeryalı golcü ile yeniden temas kurdu. Görüşmelerde, Osimhen’in maaş talebinin 12 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Victor Osimhen için Galatasaray, Manchester United ve Juventus’un devreye girmesiyle birlikte transfer piyasasında ciddi bir rekabet başlamış durumda. Nijeryalı futbolcunun geleceği, yaz aylarının en çok konuşulacak konularından biri olmayı sürdürüyor.