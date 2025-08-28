Galatasaray, Wilfried Singo ile Anlaşma Sağladı

GALATASARAY YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU

Galatasaray, Fransız takımı Monaco’dan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sarı-kırmızılı takım, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo’nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır” ifadesine yer verdi.

TRANSFER BEDELİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Açıklamada, futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 Euro tutarında bir transfer bedeli ödeneceği belirtildi. Bunun yanında, “Futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10’luk bölümü AS Monaco Football Club SAM’a ödenecektir” denildi. Ayrıca, Singo ile 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık bir sözleşme imzalandığı ve futbolcuya her bir sezon için net 4.800.000,00 Euro garanti ücret ödeneceği bilgisi verildi.

İSTANBUL’DA YENİ HEDEF

Bu transfer, Galatasaray’ın kadrosunu güçlendirme ve gelecek sezon hedeflerine ulaşma açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Wilfried Singo, yeni takımında büyük başarılara imza atmayı hedefliyor.