Galatasaray, Wilfried Singo’yu transfer etti

GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERİ SINGO

Süper Lig’in önemli temsilcisi Galatasaray, Fransa’nın Ligue 1 liginde mücadele eden Monaco takımında yer alan Wilfried Singo’nun transferini tamamladı. Kulüp, oyuncunun transferiyle ilgili olarak Monaco ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo’nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” ifadeleri yer alıyor.

TRANSFER DETAYLARI BELİRGÜLLEŞİYOR

Wilfried Singo’nun bu gece saat 02:00 civarında Atatürk genel havacılık terminaline geleceği öğrenildi. Anlaşmayla birlikte oyuncunun alacağı maaş da netleşti. 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’dan yılda 5 milyon euro kazanacak. Cimbom, Monaco kulübüne toplamda 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca, 5 milyon euro bonus ve sonraki satışlardan yüzde 10 pay verilecek. Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 35 maça çıkan Singo, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.