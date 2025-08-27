Galatasaray, Wilfried Singo’yu transfer etti

GALATASARAY, WILFRIED SİNGO’NUN TRANSFERİNİ TAMAMLADI

Süper Lig’in önde gelen kulüplerinden Galatasaray, Fransa’nın Ligue 1 ligi temsilcisi Monaco’da oynayan Wilfried Singo’nun transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübü ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi wilfried Singo’nun bu gece saat 02:00 civarında Atatürk genel havacılık terminaline gelip İstanbul’a ulaşması bekleniyor.

TRANSFER ŞARTLARI BELLİ OLDU

Taraflar arasındaki anlaşmanın detayları da netleşti. Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcuya yıllık 5 milyon euro maaş verecek. Kulüp, Monaco’ya ise 30 milyon euro bonservis bedeli, 5 milyon euro bonus ve sonraki satışlardan yüzde 10 pay ödeyecek. Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 35 maçta görev alan Singo, bu süre zarfında 3 gol atıp 3 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.