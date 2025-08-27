Haberler

Galatasaray, Wilfried Singo’yu transfer etti

GALATASARAY, WILFRIED SİNGO’NUN TRANSFERİNİ TAMAMLADI

Süper Lig’in önde gelen kulüplerinden Galatasaray, Fransa’nın Ligue 1 ligi temsilcisi Monaco’da oynayan Wilfried Singo’nun transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübü ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi wilfried Singo’nun bu gece saat 02:00 civarında Atatürk genel havacılık terminaline gelip İstanbul’a ulaşması bekleniyor.

TRANSFER ŞARTLARI BELLİ OLDU

Taraflar arasındaki anlaşmanın detayları da netleşti. Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcuya yıllık 5 milyon euro maaş verecek. Kulüp, Monaco’ya ise 30 milyon euro bonservis bedeli, 5 milyon euro bonus ve sonraki satışlardan yüzde 10 pay ödeyecek. Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 35 maçta görev alan Singo, bu süre zarfında 3 gol atıp 3 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zalimler Elbet Kaybedecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, masumların kanlarının sorumlusunun cezalandırılacağını vurguladı. Kan dökenlerin er geç adaletle yüzleşeceğini belirtti.
Haberler

Konyaspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile karşılaşacak. Teknik Direktör Uçar, karşılaşmanın zorluklarını öne çıkarırken, forvet Nayir ise hazırlık sürecinin önemine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.