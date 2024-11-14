Galatasaray, Wolfsburg’a UEFA Yenilgi Yaşadı

GALATASARAY PETROL OFİSİ’NDEN HAFİF DÜŞÜŞ

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun üçüncü haftasında Almanya’nın Wolfsburg takımına ev sahipliği yaptı ve maç sonucunda 5-0 mağlup oldu.

WOLFSBURG’UN HIZLI GOLLERİ

İlk yarının 24. dakikasında Wolfsburg öne geçti. Huth’un sol köşeden kullandığı korner, arka direğe hareketlenen Wedemeyer tarafından kafayla filelere gönderildi ve durum 0-1 oldu. Maçın 63. dakikasında ise Alman temsilcisi farkı ikiye çıkararak skoru 0-2 yaptı. Minge’nin ceza yayı gerisinden yaptığı sert şut üst direğe çarptı, ancak pozisyonu takip eden Blomqvist, altıpas gerisinde yaptığı tek vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı.