More
Spor

Galatasaray, Wolfsburg’a UEFA Yenilgi Yaşadı

galatasaray-wolfsburg-a-uefa-yenilgi-yasadi

GALATASARAY PETROL OFİSİ’NDEN HAFİF DÜŞÜŞ

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun üçüncü haftasında Almanya’nın Wolfsburg takımına ev sahipliği yaptı ve maç sonucunda 5-0 mağlup oldu.

WOLFSBURG’UN HIZLI GOLLERİ

İlk yarının 24. dakikasında Wolfsburg öne geçti. Huth’un sol köşeden kullandığı korner, arka direğe hareketlenen Wedemeyer tarafından kafayla filelere gönderildi ve durum 0-1 oldu. Maçın 63. dakikasında ise Alman temsilcisi farkı ikiye çıkararak skoru 0-2 yaptı. Minge’nin ceza yayı gerisinden yaptığı sert şut üst direğe çarptı, ancak pozisyonu takip eden Blomqvist, altıpas gerisinde yaptığı tek vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı.

ÖNEMLİ

Gündem

Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Flaş

Yeni Sponsorluk Anlaşması: SZUTEST ve TFF

SZUTEST, Türkiye Futbol Federasyonu ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması yaparak Süper Lig ve diğer profesyonel liglerdeki hakem formalarında yer alacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.