Galatasaray, Xhaka’yı transfer etmek istiyor

GALATASARAY TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Trendyol Süper Lig’de üst üste üçüncü şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını erkenden başlattı. Sarı-kırmızılı ekip, transfer ihtimalleri gündeme geldiğinde dikkat çekici bir iddiayla karşılaştı.

XHAKA İLE GÖRÜŞMELER İLERLEDİ

HT Spor’un haberine göre, Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde güçlü bir kadro oluşturmaya odaklanarak, Alman kulübü Bayer Leverkusen’de oynayan Granit Xhaka’yı transfer etmeyi hedefliyor. Ara transfer döneminde oyuncu ile ilk temaslar kuran Galatasaray, bu görüşmeleri daha ileri bir aşamaya taşımış durumda. 32 yaşındaki futbolcunun babası ve Türkiye’deki yetkili menajerinin 9 Nisan Çarşamba günü İstanbul’a geldiği bildirildi. Dursun Özbek’in otelinde Galatasaray yetkilileri ve Xhaka’nın temsilcisi arasında bir görüşme gerçekleştirildi.

XHAKA GALATASARAY’A SICAK BAKIYOR

İsviçreli futbolcunun Galatasaray’da forma giymeye istekli olduğu fakat Şampiyonlar Ligi’ne katılma şartının olduğu vurgulandı. Granit Xhaka, bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla toplamda 45 maça çıkarak 2 gol ve 7 asistlik başarı gösterdi. 32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro seviyesindeyken, sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.