Haberler

Galatasaray, Xhaka’yı transfer etmek istiyor

GALATASARAY TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Trendyol Süper Lig’de üst üste üçüncü şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını erkenden başlattı. Sarı-kırmızılı ekip, transfer ihtimalleri gündeme geldiğinde dikkat çekici bir iddiayla karşılaştı.

XHAKA İLE GÖRÜŞMELER İLERLEDİ

HT Spor’un haberine göre, Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde güçlü bir kadro oluşturmaya odaklanarak, Alman kulübü Bayer Leverkusen’de oynayan Granit Xhaka’yı transfer etmeyi hedefliyor. Ara transfer döneminde oyuncu ile ilk temaslar kuran Galatasaray, bu görüşmeleri daha ileri bir aşamaya taşımış durumda. 32 yaşındaki futbolcunun babası ve Türkiye’deki yetkili menajerinin 9 Nisan Çarşamba günü İstanbul’a geldiği bildirildi. Dursun Özbek’in otelinde Galatasaray yetkilileri ve Xhaka’nın temsilcisi arasında bir görüşme gerçekleştirildi.

XHAKA GALATASARAY’A SICAK BAKIYOR

İsviçreli futbolcunun Galatasaray’da forma giymeye istekli olduğu fakat Şampiyonlar Ligi’ne katılma şartının olduğu vurgulandı. Granit Xhaka, bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla toplamda 45 maça çıkarak 2 gol ve 7 asistlik başarı gösterdi. 32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro seviyesindeyken, sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Emine Erdoğan, Cemre Çarşısı’na katıldı

Emine Erdoğan, "Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik" temalı Cemre Çarşısı'nın açılışında yer alarak Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin etkinliğini destekledi.
Haberler

Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında bir kişi tutuklanırken, toplamda 107,87 gram sentetik uyuşturucu ve bir silah ele geçirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.