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Galatasaray, Yarı Finalde 5-1 Kazandı

MAÇIN DURMA NEDENİ YABANCI MADDELER

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaştığı rakibini 5-1 yenerek finale yükseldi. Ancak, maç sırasında tribünlerden sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun sık sık kesildi. Bu atılan maddelerden birinin dikkat çekici olduğu görüldü.

DİKKAT ÇEKEN MADDENİN GÖRÜNTÜSÜ

Sahayı etkileyen yabancı maddeler arasında bir demir parçası dikkat çekti. Galatasaray’ın Belçika asıllı futbolcusu Dries Mertens, bu demir parçasını alarak saha kenarına götürdü. Ayrıca, ikinci yarıda Konyaspor’un bir hücumu sırasında sahaya bir taraftar girdi. Görevliler, Galatasaraylı oyunculardan Torreira’nın da eşlik ettiği çocuk taraftarı sahadan çıkararak maçı devam ettirdi.

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