Galatasaray, Yarın Trabzonspor’la Karşılaşacak

LIDER GALATASARAY, TRABZONSPOR İLE YÜZ YÜZE GELİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Papara Park’ta gerçekleştirilecek müsabaka saat 19.00’da başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan tarafından yönetilecek. Sarı-kırmızılı takım, geride kalan 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 yenilgi ile 83 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde girdi. Bordo-mavili takım ise 32 karşılaşmada 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 yenilgi ile 46 puan toplayarak 8. sırada yer aldı.

İLK YARI MAÇINI GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig’in 16. haftasında İstanbul’da oynanan maçı 4-3 kazanarak Trabzonspor’u geçti. Müsabaka, RAMS Park’ta oldukça çekişmeli geçti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi atarken, Trabzonspor’un gollerini Ozan Tufan (2) ve Simon Banza ile buldu. Galatasaray’ın 90+8. dakikada genç oyuncu Ali Şahin Yılmaz’ın kendi kalesine attığı golle maçı 4-3 galip tamamladı.

TEKRAR KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Yarınki maçtan sadece 4 gün sonra, Galatasaray ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kez daha karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de şampiyonluğu ilan edebilmek için bu akşam yapılacak RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçını gözlemleyecek. Eğer sarı-lacivertli ekip yenilirse, Galatasaray’a Trabzonspor deplasmanından alacağı 1 puan şampiyonluk için yeterli olacak.

SON 6 MAÇTA GALİP GELDİLER

Galatasaray, son 6 resmi karşılaşmasında rakiplerine boyun eğmedi. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezonki tek yenilgisini 29 Mart’taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 6 maçı da kazandı. Bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK’yi 2-0, Eyüpspor’u 5-1 ve Net Global Sivasspor’u 4-1 gibi sonuçlarla geçmeyi başardı. Kupada ise Fenerbahçe’yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor’u 5-1 yendi. Galatasaray, bu karşılaşmalarda 20 gol atarken, yalnızca 4 gol yedi.

GOL SAYISI VE SAVUNMA PERFORMANSI

Süper Lig’de geride kalan haftalarda en iyi hücum ve savunma performansını gösteren Galatasaray, 32 karşılaşmada 82 gol atıp, 31 gol yedi. “Cimbom”, bu performansla ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımı oldu. Teknik direktör Okan Buruk’un öğrencileri, Süper Lig’de dış sahadaki son 26 maçının tamamında rakip fileleri havalandırmayı başardı. Galatasaray, yarınki maçta da gol atabilirse Süper Lig tarihinde üst üste 27 deplasman maçında tabelayı değiştiren ilk takım olmayı başaracak.

CEZA SINIRINDA DİKKAT

Galatasaray’da 4 futbolcu, Trabzonspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Dries Mertens ve Gabriel Sara, yarın sarı kart görmeleri durumunda 36. haftadaki Bellona Kayserispor maçında oynayamayacak.

KADRO DURUMU

Sarı-kırmızılı ekipte kritik müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor ve tam kadro Trabzonspor’a karşı oynayacak.

GOL ARAYAN YILDIZ: OSIMHEN

Galatasaray’ın yarınki maçta en önemli gol ayağı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen olacak. Kariyerindeki en golcü sezonunu geçiren Osimhen, Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 37 resmi maçta 33 kez fileleri havalandırdı. Ligde 27 maçta 24 gol atarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan Osimhen, yarınki mücadelede gol arayacak.

SON HAFTALARIN GOLCÜSÜ: TORREIRA

Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, son haftalarda attığı gollerle dikkati çekiyor. Mario Lemina’nın takıma katılması ile birlikte hücum bölgesine daha rahat giren Torreira, son 7 resmi maçın 5’inde gol sevinci yaşadı. Kariyerinin en golcüsü sezonunu yaşamakta olan 29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçında da bu skorer kimliğini sürdürmek için mücadele edecek.