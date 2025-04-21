Galatasaray, Yarın TÜMOSAN Konyaspor’la Karşılaşacak

MAÇ DETAYLARI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak. Maçın hakemliğini Abdullah Buğra Taşkınsoy üstlenecek ve karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Kupası C Grubu’nda yer alan sarı-kırmızılı takım, oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Beş puan toplayan Galatasaray, daha az kart görmesi sebebiyle aynı puana ve averaja sahip RAMS Başakşehir’in önünde kalarak çeyrek finale adını yazdırdı. Galatasaray, çeyrek finalde Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Konya temsilcisi, Galatasaray’ın bulunduğu C Grubu’nu 2 galibiyet ve 1 beraberlikle lider tamamladı ve çeyrek finalde Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor’u 3-0’lık skorla geçerek yarı finale yükseldi. Tek maç üzerinden oynanacak yarı final mücadelesinin ardından kazanan taraf finale yükselecek. Maçın 90 dakikasında eşitlik sağlanırsa, 15’er dakikadan oluşan 2 uzatma devresi oynanacak. Eğer uzatma süreleri de eşitlikle sonuçlanırsa, turu geçen taraf seri penaltı atışlarıyla belirlenecek. Finale yükselen takım, Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray’da, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek olan 4 futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Kaan Ayhan ve Elias Jelert’in yanı sıra çeyrek finaldeki Fenerbahçe derbisinden sonra birer maç ceza alarak kadroda yer alamayacak Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay da Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

İki takım, bu sezon 4. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig’de rakibini deplasmanda 2-1 ve evinde 1-0 yenerek galibiyetler elde etti. Türkiye Kupası grup aşamasındaki karşılaşma ise 0-0 berabere sonuçlandı.