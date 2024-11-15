“Galatasaray, Yayın Gelirinde Önde!”

GALATASARAY, YAYIN GELİRLERİNDE LİDER KONUMDA

Trendyol Süper Lig’de geçtiğimiz 12 haftada oynadığı 11 maçla 31 puan toplayarak liderliği elinde bulunduran Galatasaray, yayın geliri pastasındaki en büyük payın sahibi oldu. Sarı-kırmızılı ekip, şu anda performans odaklı 51,9 milyon lira, lige katılım nedeniyle 71,7 milyon lira ve geçmişte kazandığı 24 şampiyonluktan dolayı toplam 142,8 milyon lira ile birlikte, toplam 266,4 milyon lira gelir elde etti.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN DURUMU

Yayın gelirlerinde ise ikinci sırada 229,3 milyon lira ile Fenerbahçe yer alıyor. Beşiktaş ise 204 milyon lira ile üçüncü sırada bulunuyor. Trabzonspor, 138,1 milyon lira ile dördüncü sırada. Bu veriler, kulüplerin ekonomik durumunu ve performanslarını yansıtıyor.

KULÜPLERE YENİ DAĞITIM PLANI

2024-25 sezonunda yayıncı kuruluşun kulüplere yapacağı toplam 182 milyon dolarlık yayın bedelinin yarısı 31.3 liradan, diğer yarısı ise güncel döviz kuru üzerinden dağıtılacak. Yayın gelirinden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve alt ligler için ayrılan kesintiler düşüldükten sonra, Süper Lig takımlarına yaklaşık 3,7 milyar lira ödeme yapılacak. Bu bütçenin yüzde 45’i ise kulüplerin performanslarına dayalı olarak dağıtılıyor. Süper Lig’de her galibiyet için kulüpler 4,95 milyon lira kazanırken, beraberliklerde bu tutar rakip takımlar arasında paylaştırılıyor.