Galatasaray, Yeni Kadro İçin Çalışıyor

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK İÇİN KADRO KURUYOR

Galatasaray, Süper Lig’de şampiyonluğa sadece 1 puan uzaklıkta bulunuyor ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek güçlü bir kadro oluşturmak için hazırlıklara başladı. Sarı-kırmızılıların, defansif takviye için takımlarından ayrılacaklarını açıklayan iki dünya çapında stoperle ilgilendiği ortaya çıktı.

AYMERIC LAPORTE GÖZDE

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, daha önce Fenerbahçe’nin de transfer etmek istediği fakat anlaşma sağlayamadığı Aymeric Laporte’u transfer listesine bir numara olarak yazdı. Fransız ekip Marsilya’nın da Laporte ile ilgili görüşmelerde ileri bir aşamaya geçtiği biliniyor. 30 yaşındaki stoperin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor, bu durum Galatasaray için transfer sürecini önem kazanıyor.

JONATHAN TAH HAREKETLİLİĞİ

Sarı-kırmızılıların radarındaki diğer stoper adayının ise Jonathan Tah olduğu belirtiliyor. Almanya Bundesliga’da Bayer Leverkusen formasını giyen Tah’ın, Real Madrid ve Manchester United gibi büyük takımların da ilgisini çektiği iddia ediliyor. Alman futbolcusunun bu sezon sözleşmesinin sona erecek olması, ismini ön plana çıkarıyor. Yeni Asır’ın haberine göre, her iki oyuncuyla ilgili olarak Galatasaray arasında yakın temasın sürdüğü öğrenildi.