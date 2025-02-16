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Galatasaray Yeni Kalecisini Arıyor!

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FORMU DÜŞEN MUSLERA HAREKETE GEÇİRDİ

Galatasaray, son zamanlarda Muslera’nın formundaki düşüş ve sezon sonunda yaşanabilecek ayrılık ihtimali ile ilgili olarak hazırlık yapmaya başladı. Sarı-Kırmızılılar, yıldız kalecinin menajerini dün sabah İstanbul’a getirdi.

AYRILIK HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Bu yaz Galatasaray ile birlikte 14 yılını dolduracak olan Fernando Muslera’nın sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Türkiye’ye veda etmesi bekleniyor. 38 yaşındaki kalecinin formundaki düşüş yöneticileri harekete geçirirken, alternatif transfer seçenekleri de yavaş yavaş gündeme gelmeye başlıyor.

LİON’DAN YENİ GÖRÜŞMELER

Bu bağlamda, Lyon kulübünün kalecisi Perri’nin temsilcisi dün sabah İstanbul’a ulaştı ve taraflar yeni sezon için görüşmelere resmi olarak başladı.

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