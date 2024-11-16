Galatasaray Yeni Oyuncusunu Kiralıyor

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Galatasaray, ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Kadro planlaması yapan sarı kırmızılıların, bazı futbolcularla yollarını ayırması bekleniyor. TRT Spor’un verdiği bilgiye göre, yabancı sınırı yüzünden bu sezon yeterince süre bulamayan yeni transferler Elias Jelert ve Yusuf Demir’in devre arasında takımdan ayrılması muhtemel.

JELERT’İN BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMAMASI

Sezon başında 9 milyon Euro karşılığında Kopenhag’dan transfer edilen Jelert, henüz istenen performansı gösteremedi. Bu sezon toplam 14 maça çıkan Danimarkalı futbolcu, bu karşılaşmalardan sadece 3’ünde ilk 11’de başladı. Son maçlarda göstermiş olduğu iyi performansa rağmen, 21 yaşındaki oyuncu gol ya da asist katkısında bulunamadı.