Galatasaray, Yeni Sponsorluk Anlaşması Açıkladı

GALATASARAY’IN YENİ SPONSORLUK ANLAŞMASI

Süper Lig’de 25. kez şampiyonluk yaşayarak 5. yıldızını takan Galatasaray, forma göğüs sponsoru ve elde edeceği gelir hakkında açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, erkek futbol takımı için 10 milyon dolar + KDV tutarında yeni bir sponsorluk anlaşması imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

YENİ SPONSOR PASİFİK HOLDİNG

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Pasifik Holding, Futbol A Takımımızın forma göğüs sponsoru oldu. Türk sporunun öncüsü Galatasaray; gayrimenkulden enerjiye, lojistikten teknolojiye birçok alanda yaptığı vizyoner yatırımlar ile ülkemizin önde gelen holdinglerinden Pasifik Holding ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza atıyor.” denildi.