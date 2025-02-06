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Spor

Galatasaray Yeni Stoperini Duyurdu: Carlos Cuesta

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GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERİ

Galatasaray, 25 yaşındaki Kolombiyalı defans oyuncusu Carlos Cuesta’yı kadrosuna katma kararını verdi. Sarı-kırmızılı kulübün, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa’nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır” ifadesine yer verildi.

TRANSFER BEDELİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Yapılan anlaşma çerçevesinde futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler şeklinde toplam 8.000.000 Euro transfer bedeli ödenecek. Ayrıca futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli 3,5 yıllık bir sözleşme imzalandı.

Futbolcunun alacağı garanti ücretler ise şu şekilde belirlendi: 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için 650.000 Euro, 2025-2026 sezonu için 1.450.000 Euro, 2026-2027 sezonu için 1.550.000 Euro ve 2027-2028 sezonu için 1.650.000 Euro şeklindedir.

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