Galatasaray Yenilgisi Fenerbahçe’de Kriz Yarattı

KUPADA GALATASARAY’IN ZAFERİ VE FENERBAHÇE’NİN SORUNLARI

Kadıköy’de, Victor Osimhen’in attığı iki golle Fenerbahçe’yi Ziraat Türkiye Kupası’ndan eleyen Galatasaray, ligde de psikolojik üstünlüğü elde edince, Fenerbahçe’nin planları alt üst oldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, Fenerbahçe, Galatasaray’ı kendi sahasında ağırladı. Ülker Stadı’nda gerçekleşen maçta, sarı-kırmızılılar 2-1 galip gelerek yarı finale yükseldi. Galatasaray’ın gollerini 10. ve 27. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Fenerbahçe’nin tek golü ise 45+1. dakikada Szymanski’den geldi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, kupadan elenirken, Galatasaray yarı finalde Konyaspor ile karşılaştı.

KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan derbi karşılaşmasında kartlar bolca dağıtıldı. Galatasaray’dan yedek kulübesinde iki oyuncu kırmızı kart görürken, sahada da dört futbolcu sarı kartla cezalandırıldı. Fenerbahçe’den ise bir oyuncu kulübede kırmızı kartla cezalandırılırken, sahada beş oyuncuya sarı kart gösterildi. Toplamda üç kırmızı ve dokuz sarı kartın çıktığı bu derbide, teknik heyetlerden de isimler kart cezası aldı.

Süper Lig’de oynadığı derbilerde galibiyet alamayan ve lider Galatasaray’ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de, Jose Mourinho hedef tahtasına kondu. Takımın kötü performansı, Mourinho’yu sıkıntılı bir duruma sokuyor. Fenerbahçe, ligdeki durumu ve hedeflerini gözden geçirmek durumunda kalıyor.