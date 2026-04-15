Galatasaray Yıldızı Asprilla Paylaşımıyla Tepkileri Üzerine Çekti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Kocaelispor ile karşılaştı ve maçı 1-1 berabere tamamlayarak şampiyonluk yarışında önemli puanlar kaybetmiş oldu. Sarı-kırmızılı ekibin devre arasında kadrosuna kattığı Yaser Asprilla, sakatlığı nedeniyle bu maçta görev alamadı. Kolombiyalı futbolcunun geleceği hakkında İspanyol basınında dikkat çekici bir haber yayımlandı.

Galatasaray, 20 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Asprilla’nın transferini gerçekleştirme kararı almadı. Haberde, 22 yaşındaki oyuncunun devre arasında taraftarlar tarafından olumlu karşılandığı, fakat Sane, Barış Alper ve Noa Lang gibi isimlerin arkasında kalması sebebiyle forma bulmada zorluk yaşadığı ifade edildi.

Yapılan açıklamalara göre, Türkiye’ye uyum sürecinin beklenildiği gibi gitmediği vurgulandı ve Galatasaray’ın opsiyonu kullanmayacağı, Asprilla’nın gelecek sezon Girona’ya geri dönmesi bekleniyor.

Asprilla’nın Kocaelispor karşısında kadroda yer almaması ve sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşım, tepkilere neden olmuştu. Genç futbolcu, gelen eleştirilerin ardından söz konusu paylaşımını silmek zorunda kalmıştı. Paylaşımında, keyfinin yerinde olduğu görülen bir fotoğraf paylaştığı dikkati çekti.