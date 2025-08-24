Galatasaray Yönetimi Barış Alper’i Satmayacak

YÖNETİMİN TAVRI NETLEŞİYOR

Galatasaray’da ayrılığı tartışılan Barış Alper Yılmaz hakkında yönetim tutumunu belirledi. Başkan Dursun Özbek, milli futbolcunun transferi konusunda kesinlikle taviz vermeyeceklerini vurguladı. Sarı-kırmızılı kulüp, NEOM’a 6 maddelik bir transfer şartnamesi iletti. Kayserispor karşılaşmasının kadrosuna alınmayan Barış Alper Yılmaz için NEOM’un teklifi bonuslarla birlikte toplamda 12 milyon euroya kadar çıktı. Ancak Galatasaray cephesinden gelen şartlar daha zorlu oldu.

KARARLI TAVIR

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun ayrılığına ancak belirlenen koşullar sağlandığında izin verecek. Başkan Dursun Özbek, “Barış Alper’in ayrılığına izin vermeyeceğiz” söylemiyle yönetimin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yönetimin sunduğu ağır şartlar, kulübün bu konudaki tutumunu pekiştiriyor.