Galatasaray Yönetimi, Barış Alper’in maaşını değerlendirdi

Yönetimin Kararı

Süper Lig’in köklü kulübü Galatasaray Yönetimi, NEOM’dan gelen teklif sonrası Barış Alper Yılmaz’ın durumuna dair kararını verdi. Suudi Arabistan temsilcisi NEOM, futbolcuya yıllık 10 milyon euro teklif etmişti. Bu teklif, Yılmaz’ın takımdan ayrılması konusunu gündeme getirse de, Galatasaray Yönetimi’nin kararlı tutumu ve teknik direktör Okan Buruk’un olumlu tavrı sonrası yıldız oyuncu geri adım atmıştı.

Takıma Dönüş ve Tepkiler

İdmanlara katılmayan Barış, sosyal medya üzerinden yaptığı siyah ekran paylaşımıyla tepkisini göstermişti. Ancak futbolcu, sonrasında özür dileyerek takıma geri döndü. Galatasaray Yönetimi’nin oyuncuya zamlı bir sözleşme teklif ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Ancak, Yılmaz’ın gelecekte olumlu bir performans sergilemesi durumunda maaş artışının gündeme gelebileceği öğrenildi.