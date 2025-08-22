Galatasaray Yönetimi FIBA’yı Ziyaret Etti

GALATASARAY HEYETİ FIBA’YI ZİYARET ETTİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, Uluslararası Basketbol Federasyonu’na (FIBA) bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Başkan Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Kıdemli Direktörü Zoran Radovic ile bir araya geldi.

GALATASARAY’IN BÜYÜME PLANI VE VİZYONU

Heyet, toplantıda Galatasaray’ın büyüme planlarını ve Avrupa basketboluna dair vizyonunu detaylı bir şekilde ele aldı. Ayrıca, Başkan Özbek ve Natan, İstanbul’da inşa edilmesi planlanan yeni basketbol salonlarından bahsederek, bu yeni arenanın basketbol ekosistemine katabileceği potansiyel faydalar hakkında FIBA’dan geri bildirimler aldı.