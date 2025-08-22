Haberler

Galatasaray Yönetimi FIBA’yı Ziyaret Etti

GALATASARAY HEYETİ FIBA’YI ZİYARET ETTİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, Uluslararası Basketbol Federasyonu’na (FIBA) bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Başkan Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Kıdemli Direktörü Zoran Radovic ile bir araya geldi.

GALATASARAY’IN BÜYÜME PLANI VE VİZYONU

Heyet, toplantıda Galatasaray’ın büyüme planlarını ve Avrupa basketboluna dair vizyonunu detaylı bir şekilde ele aldı. Ayrıca, Başkan Özbek ve Natan, İstanbul’da inşa edilmesi planlanan yeni basketbol salonlarından bahsederek, bu yeni arenanın basketbol ekosistemine katabileceği potansiyel faydalar hakkında FIBA’dan geri bildirimler aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Mustafakemalpaşa’da Tarım Sayımı Devam Ediyor

Mustafakemalpaşa'da gerçekleştirilen 2025 Genel Tarım Sayımı'na çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK iş birliğiyle tarımsal veriler toplanıyor.
Haberler

Gaziosmanpaşa’da Yangın Paniğe Yol Açtı

Gaziosmanpaşa'daki Özel Duygu Hastanesi'nin sistem odasında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. Hastalar ve sağlık personeli güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Yangının nedeni araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.