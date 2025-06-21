Galatasaray, Yunus Akgün ile Anlaştı

GALATASARAY YUNUS AKGÜN İLE ANLAŞMA SAĞLADI

İç transferde aktif bir şekilde çalışmalarını sürdüren Süper Lig takımı Galatasaray, genç futbolcu Yunus Akgün ile 4 yıllık yeni bir sözleşme konusunda mutabakata vardı. Taraflar arasında imzaların atıldığı bildirilirken, resmi açıklamanın pazartesi günü yapılması bekleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA PAZARTESİ GÜNÜ GELECEK

Sabah’ta yer alan habere göre, Galatasaray ile Yunus Akgün yeni sözleşme için el sıkıştı. Genç futbolcu, 4 yıllık yeni sözleşmeye imza atarken, bu anlaşmanın resmi duyurusu pazartesi günü yapılacak. Yeni sözleşmede serbest kalma maddesinin bulunmadığı belirtilirken, Yunus Akgün’ün maaşında önemli bir artış yapıldığı ifade ediliyor.