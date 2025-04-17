Galatasaray, Yunus Akgün’ü kaybetme riski

YUNUS AKGÜN İÇİN YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’ya transferinin ardından, performansı ile dikkat çeken Yunus Akgün ile sözleşme yenileme çabalarını sürdürüyor. Ancak, bu süreçte sarı-kırmızılıları endişelendiren bir durum ortaya çıktı. Galatasaray, Yunus Akgün ile yeni sözleşme görüşmeleri yapıyor ancak henüz somut bir sonuç elde edemedi.

BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR

Yunus Akgün’ün maaşında önemli bir artış yapma planları olan Galatasaray, ayrıca oyuncunun 11 milyon euroluk serbest kalma maddesini kaldırmak istiyor. Ancak Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Benfica, Yunus Akgün’ün serbest kalma bedelini ödemeye niyetli. Akgün’ün yeteneklerinin Di Maria ile kıyaslandığı bilgisi de paylaşıldı. Bu yıl Arjantinli yıldızın sözleşmesinin sona erecek olması, Benfica’nın transfer planlarında önemli bir yer tutuyor.

PERFORMANS VE PİYASA DEĞERİ

Bu sezon Galatasaray ile toplam 37 maça çıkan Yunus Akgün, 2566 dakika süre alarak 12 gol ve 9 asistlik katkıda bulundu. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak belirlenen 24 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray ile 2026 yazına dek geçerli bir sözleşmesi bulunuyor. Bu durum, kulübü açısından sözleşme yenileme çabalarının aciliyetini artırıyor.