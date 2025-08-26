Galatasaray, Yves Bissouma ile anlaştı

GALATASARAY’LA YVES BISSOUMA ARASINDA ANLAŞMA

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray, rakibi Fenerbahçe’nin de ilgisini çeken Yves Bissouma ile yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, sarı-kırmızılılar Tottenham’da forma giyen Bissouma ile kişisel şartlarda anlaştı.

KULÜPLER ARASI ANLAŞMA YAKIN

Yves Bissouma, Galatasaray’ın teklifini kabul etmesiyle bu transferin önünde önemli bir engel kalmadı. İki kulüp, Galatasaray ve Tottenham anlaşmalarında son aşamaya geldi. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak belirlenen Bissouma’nın, Tottenham ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.