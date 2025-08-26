Haberler

Galatasaray, Yves Bissouma ile anlaştı

GALATASARAY’LA YVES BISSOUMA ARASINDA ANLAŞMA

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray, rakibi Fenerbahçe’nin de ilgisini çeken Yves Bissouma ile yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, sarı-kırmızılılar Tottenham’da forma giyen Bissouma ile kişisel şartlarda anlaştı.

KULÜPLER ARASI ANLAŞMA YAKIN

Yves Bissouma, Galatasaray’ın teklifini kabul etmesiyle bu transferin önünde önemli bir engel kalmadı. İki kulüp, Galatasaray ve Tottenham anlaşmalarında son aşamaya geldi. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak belirlenen Bissouma’nın, Tottenham ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İzmir’de Göçmenler Kurtarıldı, Yakalandı

İzmir açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, yasadışı yolla yurtdışına kaçmaya çalışan 43 göçmen yakalandı, motor arızası yaşanan lastik bottaki 19 kişi de kurtarıldı.
Haberler

Kocaelispor Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanını taraftar ve basınla paylaştı. Hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.