Haberler

Galatasaray, Zenit’ten Teklif Aldı

TRANSFER GÜNDEMİMİZDE YILDIZ OYUNCULARIMIZA TEKLİFLER GELİYOR

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da, dikkate değer yıldız oyunculara gelen teklifler devam ediyor. Son olarak, Rusya’dan beklenmedik bir teklif geldi. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Beşiktaş’tan Gedson Fernandes’i alamayan Zenit, Galatasaraylı Gabriel Sara’ya yöneldi.

ZENİT’TEN CİDDİ TEKLİF

Rus kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu için sarı-kırmızılılara 15 milyon euro teklif etti. Zenit, Gabriel Sara’ya yıllık 4,5 milyon euro maaş önererek, oyuncunun Galatasaray’da aldığı 2,3 milyon euronun neredeyse iki katını sunmuş oldu.

Fakat hem Galatasaray yönetimi hem de Gabriel Sara, Rus kulübünün teklifine olumsuz karşılık verdi. Brezilyalı futbolcunun şu anda takımdan ayrılma planı bulunmadığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

V. Çetinkaya, S. A. 2025’te dikkat çekiyor

Survivor All Star 2025'te yarışan Volkan Çetinkaya, fiziksel yetenekleri ve karakteriyle öne çıkıyor. Yarışmanın takipçileri tarafından merak edilen bilgileri araştırılıyor.
Haberler

Ferdi Zeyrek’in cenazesi kalabalıkla kılındı

Manisa'nın Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Ölümü büyük üzüntü yaratırken, olayla ilgili şüpheler gündeme geldi. Tehdit aldığı iddiaları araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.