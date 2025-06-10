Galatasaray, Zenit’ten Teklif Aldı

TRANSFER GÜNDEMİMİZDE YILDIZ OYUNCULARIMIZA TEKLİFLER GELİYOR

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da, dikkate değer yıldız oyunculara gelen teklifler devam ediyor. Son olarak, Rusya’dan beklenmedik bir teklif geldi. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Beşiktaş’tan Gedson Fernandes’i alamayan Zenit, Galatasaraylı Gabriel Sara’ya yöneldi.

ZENİT’TEN CİDDİ TEKLİF

Rus kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu için sarı-kırmızılılara 15 milyon euro teklif etti. Zenit, Gabriel Sara’ya yıllık 4,5 milyon euro maaş önererek, oyuncunun Galatasaray’da aldığı 2,3 milyon euronun neredeyse iki katını sunmuş oldu.

Fakat hem Galatasaray yönetimi hem de Gabriel Sara, Rus kulübünün teklifine olumsuz karşılık verdi. Brezilyalı futbolcunun şu anda takımdan ayrılma planı bulunmadığı bildirildi.