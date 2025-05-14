Galatasaray, Ziraat Cup’ta 19. kez kazandı

GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA TARİHİ BİR BAŞARI YAZDI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek bu kupada 19. kez mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 2018-2019 sezonundan sonra ilk kez Türkiye Kupası’nı kazanma başarısını gösterdi. Maç sonunda düzenlenen kupa töreninde, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile elini sıkmayan bir kişinin varlığı dikkat çekti. Bu kişinin kim olduğuna dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK YOLU

Galatasaray, ligde önümüzdeki hafta sonunda Kayserispor ile kendi sahasında karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, bu maçtan 1 puan alması durumunda Süper Lig’de de şampiyonluğunu ilan edecek. Böylece Galatasaray, toplamda 25. şampiyonluğa ulaşacak ve 5. yıldızı takmaya hak kazanacak.

TRABZONSPORUN’UN MAÇ PLANLARI

Trabzonspor ise hafta sonunda ligde Bodrum FK ile deplasmanda mücadele edecek. Bu maç, Trabzonspor’un ligdeki hedeflerini belirlemek açısından oldukça önemli bir karşılaşma olacak.