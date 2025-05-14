Haberler

Galatasaray, Ziraat Cup’ta 19. kez kazandı

GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA TARİHİ BİR BAŞARI YAZDI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek bu kupada 19. kez mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 2018-2019 sezonundan sonra ilk kez Türkiye Kupası’nı kazanma başarısını gösterdi. Maç sonunda düzenlenen kupa töreninde, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile elini sıkmayan bir kişinin varlığı dikkat çekti. Bu kişinin kim olduğuna dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK YOLU

Galatasaray, ligde önümüzdeki hafta sonunda Kayserispor ile kendi sahasında karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, bu maçtan 1 puan alması durumunda Süper Lig’de de şampiyonluğunu ilan edecek. Böylece Galatasaray, toplamda 25. şampiyonluğa ulaşacak ve 5. yıldızı takmaya hak kazanacak.

TRABZONSPORUN’UN MAÇ PLANLARI

Trabzonspor ise hafta sonunda ligde Bodrum FK ile deplasmanda mücadele edecek. Bu maç, Trabzonspor’un ligdeki hedeflerini belirlemek açısından oldukça önemli bir karşılaşma olacak.

ÖNEMLİ

Haberler

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, Kongre Ziyaretini Eleştirdi

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Kongre üyelerinin izinsiz olarak ICE merkezine girmesini siyasi şov olarak değerlendirdi. Newark Belediye Başkanı Ras Baraka ise merkezle ilgili kaygılarını ifade etti.
Haberler

Göztepe, Uşak’ı Yenerek Yükseldi

Göztepe, Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'nda Ada Yem Uşak Basketbol'u 70-59 mağlup ederek Türkiye Basketbol Ligi'ne yükseldi. Karşılaşma Bornova'da yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.