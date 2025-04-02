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Galatasaray, Ziraat Kupası’nda Fenerbahçe’yi Eledi

GALATASARAY, FENERBAHÇE’Yİ YENEREK ELEME SAYISINI ARTIRIYOR

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi 12. kez elemiş durumda. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde bir karşılaşma gerçekleştirdi. Bu müsabaka ile birlikte iki takım, Türkiye Kupası tarihinde çeyrek finalde 6, final ve yarı finalde ise 5’er olmak üzere toplamda 16. kez karşı karşıya geliyor.

DERBİDE GALATASARAY ZAFERİ

Cimbom, derbiden 2-1’lik galibiyetle ayrılırken, bu sonuçla kupada rakibini 12. defa elemiş oldu. Bu eşleşmede Fenerbahçe de 4 kez tur atlayan taraf olarak dikkat çekiyor.

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