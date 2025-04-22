Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL SONUCU

KONYA – Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Konyaspor, evinde Galatasaray’a 5-1 yenildi. Bu skor, sarı-kırmızılıların finale adını yazdırmasını sağladı.

Maçın ikinci yarısının başlama düdüğüyle 46. dakikada Osimhen, pasını ceza sahası önündeki Sallai’ye iletti. Sallai, şutunu çekerek topu ağlara gönderdi ve durumu 3-0 yaptı. 53. dakikada sağ kanattan Yusuf Erdoğan’ın yapmış olduğu ortada, Pedrinho penaltı noktası üzerinde topu kontrol ederek ağları buldu ve skoru 3-1’e taşıdı. Devamında 55. dakikada Mertens’in pasıyla topla buluşan Sallai, kalecinin soluna doğru gönderdiği şutta golünü attı ve durum 4-1 oldu.

58. dakikada kaleci Günay, Pedrinho’nun ceza sahası dışından yaptığı şutu kurtardı. 82. dakikada ise, Pedrinho’nun sol köşeden gönderdiği ortada Aleksic’in vuruşu direkten döndü. Maçın son dakikasında, 90+1’de Mertens, pasını Yusuf Demir’e iletti. Yusuf, şutunu çekerek topu ağlara gönderdi ve maçı 5-1 olarak tamamladı.

Maçın hakemleri: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Bilal Gölen.

Konyaspor kadrosu: Deniz Ertaş, Boranijasevic (dk. 46 Prip), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (dk. 61 Aleksic), Ndao, Melih İbrahimoğlu, Oğulcan Ülgün (dk. 46 Pedrinho), Yusuf Erdoğan (dk. 81 Melih Bostan), Kramer (dk. 72 Umut Nayir). Yedekler: Slowik, Yasir Subaşı, Kaan Akyazı, Bazoer, Bjorlo. Teknik Direktör: Recep Uçar.

Galatasaray kadrosu: Günay Güvenç, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez (dk. 83 Metehan Baltacı), Abdülkerim Bardakcı (dk. 59 Carlos Cuesta), Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina (dk. 59 Berkan Kutlu), Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün (dk. 59 Ahmed Kutucu), Victor Osimhen (dk. 72 Yusuf Demir). Yedekler: Muslera, Eyüp Aydın, Eren Elmalı, Gabriel Sara, Efe Akman. Teknik Direktör: Okan Buruk.

Goller: Victor Osimhen (dk. 25), Lucas Torreira (dk. 41), Roland Sallai (dk. 46 ve 55), Yusuf Demir (dk. 90+1) (Galatasaray), Pedrinho (dk. 53) (Konyaspor).

Sarı kartlar: Davinson Sanchez, Lucas Torreira (Galatasaray), Deniz Ertaş, Adil Demirbağ (Konyaspor).