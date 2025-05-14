Galatasaray ZİRAAT Türkiye Kupası’nı Kazandı

GALATASARAY KUPAYI KAZANDI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maçın ardından Trabzonspor’un Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında çeşitli açıklamalar yaptı.

OKAN BURUK’UN MUTLULUĞU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türk Kupası’nı kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Finalin her iki takım için de büyük bir önem taşıdığını ve güzel bir maç gerçekleştiğini belirten Buruk, “Kazandığımız için mutluyum, Trabzon da aynı emeği verdi ama kazanan biz olduk, onları da emeklerinden dolayı kutluyorum” dedi. Maçın her iki devresinde buldukları erken gollerle rahatladıklarını söyleyen Buruk, “Bugün kazanmayı çok istedik ve istediğimizin karşılığını aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum; maçı çok önemsedi ve ona göre konsantre oldular. Hafta sonu Kayseri maçında da şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz,” şeklinde konuştu.

HEDEF YENİ BAŞARILAR

Buruk, geçtiğimiz yıl takımının 5’inci yıldız hedefini belirlediğini aktararak, “Bu sezon çok fazla maç oynadık. 5’inci yıldızı hafta sonu almak istiyoruz. Hedefim şampiyonluğu gelecek yıl da devam ettirmek, daha çok kupalar kazanarak taraftarımızı mutlu etmek,” dedi. Ayrıca, Galatasaray’ın ekonomik durumu hakkında da konuşarak, “Taraftarlarımızın bize önemli desteği var. Stat gelirlerinden tüm gelirlere bakınca son 3 yılda seyirci sayısını artırdığımızı düşünüyorum. Bu rüzgarın devam etmesini istiyoruz,” şeklinde belirtti.

KÜÇÜK HATALAR ÜZÜNTÜ YARATTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise, Galatasaray karşısında kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi. Takımının yavaş oynadığını ve küçük hataların pahalıya mal olduğuna dikkat çeken Tekke, “Maçın başında gol yedik ve ikinci yarının başında benzer şekilde gol yedik. Küçük hatalar pahalıya mal oldu. Zaman zaman ele geçirdiğimiz pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyordu,” diye konuştu. İkinci golden sonra oyunu kontrol etmeye başladıklarını ancak üçüncü golden sonra istediklerinin gerçekleşmediğini ifade etti.

GELECEK YIL YENİ YAPILANMA

Tekke, sezonun bitimine 3 hafta kaldığını belirterek gelecek yıl için yapılanma sürecine başlayacaklarını vurguladı. “Gelecek yıl, bu sezon yavaş oynayan takımın yerinde hızlı ve dinamik bir takım oluşturmak için elimizden geleni yapacağız,” dedi. Taraftarlarından özür dileyen Tekke, “Kupayı kazanamadığımız için çok üzgünüz,” şeklinde ifade etti.

SEREMONİYE KATILMAMA NEDENİ

Tekke, seremonide yer almama sebebine dair “Bana yakışmayacak şeyleri bana söyletmeyin, söylemem. Bu tip maçta VAR’a gidip kontrol etmiyorsa, velev ki gol ama VAR’a gitmeden gol kararı veriyorsa, bunlar kabul edilemez,” dedi. Trabzon’a geldiğinden bu yana bu tür olaylarla sıkça karşılaştığını ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.