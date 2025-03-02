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Galatasaray, Zor Fikstürle Karşı Karşıya

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GALATASARAY’IN KASIMPAŞA MAÇI

Trendyol Süper Lig’in 26. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Kasımpaşa’ya konuk oldu. Maçta 2 kez öne geçen sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışı için önemli 2 puan kaybetti. Bu karşılaşmanın ardından Galatasaray ile ilgili dikkat çekici bir istatistik gündeme geldi.

KAZANMA ZORLUKLARI

Son zamanlarda Galatasaray, galibiyet almakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, tüm kulvarlarda oynadığı son 6 karşılaşmada sadece bir kez kazanabildi. Bu süreçte Cimbom’un aldığı sonuçlar, takımın genel durumunu ortaya koyuyor.

Kasımpaşa karşısında puan kaybeden Galatasaray’ın gözleri şimdi ligdeki fikstürüne çevrildi. Okan Buruk’un yönetimindeki futbolcular, ligdeki önümüzdeki 4 maçının 3’ünü deplasmanda oynayacak. İlk olarak Alanyaspor’a konuk olacak sarı-kırmızılılar, daha sonra Antalyaspor’u evinde ağırlayacak. Ardından Beşiktaş ve Samsunspor’a da konuk olacaklar. Galatasaray, üst üste 3. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı takmayı hedefliyor ve ligde kalan 11 maçı bu çerçevede oldukça kritik önem taşıyor.

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