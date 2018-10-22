Galatasaray’a kötü haber

Galatasaray Kulübü'nden Serdar Aziz ile ilgili açıklama geldi.

Galatasaray’ın Bursaspor ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Serdar Aziz ile ilgili sarı-kırmızılı ekipten beklenen açıklama geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.

SCHALKE MAÇINDA YOK

Serdar Aziz’in yapılan tetkiklerinde kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi. Milli futbolcunun Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Schalke maçında yer alması beklenmiyor. Henry Onyekuru, Fernando Reges ve Sofiane Feghouli’nin tedavilerine devam edildi.