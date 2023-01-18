Galatasaray’a müjdeli haber

FİFA tarafından transfer yasağı getirilen Galatasaray'a güzel haber geldi.

FİFA tarafından transfer yasağı getirilen Galatasaray’a gerekli ödemelerin yapılmasının ardından FİFA yasağının kaldırıldığı öğrenildi.

kadrosuna takviye yapmak isteyen Galatasaray, FIFA’nın geçici transfer yasağını kaldırdı.

A Spor’un haberine göre; 5 Ocak’ta Lucas Torreira’nın yetiştirme bedeli için Delfino Pescara kulübüne 18.236 Euro yatırıldı. Bankalardan bankasından kaynaklanan gecikme nedeniyle FIFA’dan Galatasaray’a geçici transfer yasağı geldi.

Sarı-kırmızılı yöneticiler, ödemelerin yapıldığını FIFA’ya bildirmesinin ardından onay yazısı geldi ve Galatasaray’ın transfer tahtası açıldı.

Galatasaray bugünden itibaren devre arası transferi yapabilecek.