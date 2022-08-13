Galatasaray’da 3 ayrılık birden

Sarı-kırmızılı ekipte hareketlilik. Galatasaray’da Omar, Sekidika ve Cicaldau ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

sergio Oliveira, Leo Dubois, Haris Seferovic, Fredrik Midtsjö, Lucas Torreia ve Dries Mertens’i Transfer eden sarı kırmızılılar yabancı kontenjanını rahatlatmak adına üç lejyoner oyuncusu ile yolları ayırma hazırlığında.

Galatasaray’da takımda düşünülmeyen 3 oyuncunun transfer dönemi bitmeden vedası gündemde.

BOEY PARLADI, OMAR’A YOL GÖRÜNDÜ

2020’den 2021’e girilen yıl başı gecesi talihsiz bir havai fişek kazası geçiren Omar’ın tüm tedavi süreci boyunca yanında olan ve sözleşme yükümlülüklerini de yerine getiren Galatasaray’ın, Norveçli sağ bek ile yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.

Sağ bekte 3 yabancısı bulunan Cimbom’da Leo Dubois’nın sakatlığında Sacha Boey sergilediği performans ile dikkat çekerken takımdaki yerini de garantiledi.

Ancak Fransız oyuncunun çıkışı sonrasında Omar ile vedalaşılmasına karar verildi.

Sarı kırmızılılar 1 yıl daha sözleşmesi kalan Omar’a, teşekkür ederek veda etmeyi planlıyor.