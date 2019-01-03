Galatasaray’da 4,5 yıllık anlaşma

Galatasaray’ın tecrübeli oyuncusu Garry Rodriques, 8,5 milyon euro karşılığında 4,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues Al İttihad’da! Yıldız futbolcu 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmak için Suudi Arabistan’a gitti. Suudi Arabistan ekibinin, 8 milyon Euro olarak yaptığı teklife, Galatasaray 10 milyon Euro’luk taleple karşılık verirken iki kulüp de pazarlıklar neticesinde ortada buluştu ve transfer 8,5 milyon euro karşılığında gerçekleşti.

YILLIK 5 MİLYON EURO KAZANACAK

Galatasaray’dan sezon başında aldığı zam ile yıllık 1.8 milyon Euro (11 milyon TL) alan Garry Rodrigues, Suudi Arabistan ekibinden senelik tam 5 milyon Euro kazanacak.

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