Galatasaray’da 6 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray’da yeni isimlere yer açmak için 6 oyuncu ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

Galatasaray’da Olimpiu Morutan, Sacha Boey, Jesse Sekidika, Christian Luyindama, Mbaye Diagne ve Marcao ayrılığın eşiğinde.

şampiyonluk parolası ile sezona başlayan ve Galatasaray’da, yeni isimlere yer açmak adına düğmeye basıldı. Jason Denayer ve Ola Solbakken ile görüşüp el sıkışan Cimbom’un öncelikli hedefi yabancı kontenjanı sorununu ortadan kaldırmak. Şu anda sarı kırmızılılarda kontratlı 13 yabancı futbolcu yer alıyor.

Kadrosunda Muslera, Boey, Omar, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Luyindama, Cicaldau, Morutan, Diagne, Muhammed, Gomis ve Sekidika bulunan Galatasaray 3 orta saha, bir santrfor, bir kanat forvet ve bir de stoper başta olmak üzere 7 yabancı daha alacak. Bu isimlere yer açılması, transferlerine mani olmaması adına Galatasaray kadrosunda ciddi bir tasfiye olacak.

Morutan kiralanacak, Boey ve Sekidika yolcu

Olimpiu Morutan daha gelişmesi için kiralanacak. Beklentileri karşılayamayan Sacha Boey ile yollar ayrılacak. Bonservisine 1 milyon 150 bin Euro verilen ve yıllık 480 bin Euro alan Boey, Galatasaray’ın en kolay veda edebileceği isim. İki senedir kiralanan ve geride kalan sezonda Eyüpspor’da da dikkat çeken bir oyun ortaya koyamayan Jesse Sekidika ile de yollar ayrılacak. İki yıl daha kontratı bulunan Nijeryalı oyuncunun yıllık ücreti 250 bin Euro. Yine performansı ile hayal kırıklığı yaratan Olimpiu Morutan da gelişmesi ve düzenli olarak forma giymesi adına başka takıma kiralanacak. Bonservisine 3.5 milyon Euro ödenen ve sarı kırmızılılarla 4 yıl daha anlaşması bulunan Rumen oyuncudan beklenti büyük.

Aslan’ı en çok zorlayacak isimler Luyindama ve Diagne olacak

Sarı kırmızılılarda Christian Luyindama ile Mbaye Diagne de kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında. Ancak bu ikili ile ayrılığın diğer futbolculardan daha zor olması bekleniyor. 1 sezon daha sözleşmesi bulunun Diagne bu yıl da kalırsa 2.4 milyon Euro garanti ücret alacak. Geçen sezonun ikinci yarısını Suudi Arabistan ekibi Al-Tawoon da geçiren Luyindama’nın ise yıllık 1 milyon 50 bin Euro’dan 2 senelik daha kontratı bulunuyor. Sarı kırmızılıların bonservislerine toplamda 18 milyon Euro ödediği bu ikilinin kulübe yıllık maliyeti 3.5 milyon Euro. Ancak yönetim minimum zararla da olsa Luyindama ve Diagne’nin kontratından çıkmayı hedefliyor.