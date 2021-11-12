Galatasaray’da Arda Turan gözden çıkarıldı

Fatih Terimli Galatasaray’da mali sıkıntılar nedeniyle kemer sıkma politikası uygulanamaya başlandı.

Mali sıkıntılarla boğuşan Galatasaray, kemer sıkma politikasını uygulamaya başladı. Bazı oyuncularla veda hazırlığında olan sarı-kırmızılı ekipten şaşırtan karar alındı. Veda edilen oyuncular listesine Arda Turan’da eklendi. Tecrübeli futbolcuya devre arasında veda ediliyor.

Galatasaray’da A Takım bütçesi 61 milyon eurodan 48 euroya kadar çekilse de kulüp zarar etmeye devam ediyor. Yönetim ise ara transfer dönemindeki tüm tekliflere açık. Buna tecrübeli futbolcu Marcao da dahil.

AYTAÇ VE GUSTAVO’DA LİSTEDE

Maç kadrosuna dahi giremeyen Gustavo Assuncao ve Aytaç Kara’nın bileti kesildi. Oğulcan Çağlayan da gönderilecekler listesinde.