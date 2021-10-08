Galatasaray’da Arda Turan’la yollar ayrılıyor

Galatasaray’da ayrılık rüzgarları esiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli oyuncu Arda Turan’la yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’da şaşırtan ayrılık kararı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arda Turan ile yeni mukavele imzalanmayacak. Fatih Terim ise Arda’nın yardımcı antrenör olarak hizmet vermesini istiyor. Arda’nın da düşen performansı ve sakatlık sorunları nedeniyle bu fikri değerlendirebileceği aktarıldı.

Atletico Madrid ve Barcelona’da tarih yazan Arda Turan’ın futbolculuk kariyeri sezon sonu bitebilir. Fatih Terim ise tecrübeli futbolcunun yardımcı antrenör olarak ekibinde devam etmesini istiyor.

SEZON SONU MUKAVELESİ BİTECEK

Sezon sonunda mukavelesi bitecek Arda’nın, gençleşen takımda şans bulma ihtimali de gittikçe azaldı. Sakatlıklar ve düşen fiziksel performansı, tecrübeli futbolcuyu ‘bırakma’ kararına itebilir.

ESKİ TAKIM ARKADAŞIYLA BERABER OLACAK

Selçuk İnan ve Arda Turan, Fatih Terim’in planı uygulamaya geçerse yeni kurmayları olacak. Teknik direktörlük hayalleri kuran Arda, hocasının yanında staja erken başlamaya sıcak bakabilir. Ancak futbol kariyerine nokta koymak istemezse başka bir takıma gitmek zorunda.