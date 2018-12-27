Galatasaray’da bir isim daha kadro dışı

Galatasaray'da bir futbolcunun daha kadro dışı bırakılması gündeme bomba gibi düştü.

Fatih Terim’in yönettiği Galatasaray’da Serdar Aziz’den sonra golcü oyuncu Eren Derdiyok da kadro dışı bırakıldı.

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını 29 puanla 5. sırada kapatan Galatasaray’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gözünü transfere çeviren sarı-kırmızılı ekipte Serdar Aziz’in Antalya’daki devre arası kampına dahil edilmeyeceği gündeme bomba gibi düşerken Fatih Terim’in, Eren Derdiyok’u da kadroya dahil etmeyeceği öğrenildi

Spor Toto Süper Lig’de 29 puanla beşinci sırada yer alan sarı-kırmızılılar gözünü santrfor transferine çevirirken bir yandan da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sivasspor maçı öncesinde mide rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan, daha sonra ise Maldivler’e giden Serdar Aziz’in Fatih Terim tarafından gözden çıkarıldığı ve Antalya’ya götürülmeyeceği öğrenilmişti. Bugün bir gelişme daha yaşandı. Galatasaray’da tek santrfor durumundaki Eren Derdiyok’un da gözden çıkarıldığı ve kamp kadrosuna dahil edilmeyeceği öğrenildi.

Habertürk’ten Erhan Kaan Adıgüzel, 13 Aralık’ta Eren Derdiyok’un kadro dışı bırakılacağını ancak elde başka santrfor olmaması nedeniyle Terim’in bu kararını ertelediğini haberleştirmişti.

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