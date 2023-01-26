Galatasaray’da casus şoku! Koç’a bilgi mi sızdırıyor?

Türk futbolunun iki dev kulübü Galatasaray ile Fenerbahçe hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

Levent Tüzemen, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yaşanan dev bir iddiayı ortaya çıkardı.

Tüzemen, Galatasaray siyasetinden birinin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a, Erden Timur hakkına bilgi sızdırdığını açıkladı

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yaşanan o olayın perde arkası ve Tüzemen’in yazısı:

“Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ciddi bir gerilim ve demeç savaşı yaşanıyor. Sarı-kırmızılı camiadan Fenerbahçe yönetimine bilgi sızdırıldığı iddiaları var. Siz bu konuda bir şey duydunuz mu?

Galatasaray siyasetinin içinde yer alan bazı isimler, hatta başkanlık makamına oturan insanlar, Başkan Vekili Erden Timur’u hedef haline getirmeye çalışıyorlar.

Timur ile ilgili Fenerbahçe yönetimine ve özellikle de Başkan Ali Koç’a, ‘Kırılgandır, duygusaldır. Üzerine giderseniz bırakır gider’ gibi bilgiler aktarıyorlar. İsmini vermek istemediğim bir kişinin, bu konuda Başkan Koç’a bazı bilgiler aktardığı konusunda iddialar duydum.

“Erden Bey de kulağına bu yönde bir şeyler geldiğini doğruladı”

Bunun için aradığım Erden Bey’i Dubai’de buldum. İddiayı kendisine sordum. Erden Bey de kulağına bu yönde bir şeyler geldiğini ve şahsını yıpratmak adına bazı insanların çalıştığını vurguladı.

Hatta Başkan Koç’un, Galatasaray Başkanı’nı düelloya davet ettiği metinde ortaya koyduğu maddeler, aslında Erden Timur’u kapsıyor. Galatasaray siyasetinde, Erden Timur aleyhine çalışan bu insanları ‘Brütüs’ olarak görüyorum. Bu yapılan hainliktir…

“Başkan Mecnun Otyakmaz’ı arayıp kendisinden helallik istedi”

Ayrıca Timur, hakemlerle ilgili 2 kez konuştu ve tam 4 kez ‘Ligi bitirmeyiz’ sözünün yanlış olduğunu vurguladı. Erden Bey o kadar naif bir insan ki Sivas maçında yaşanan ofsayt tartışması hakkında hakemin hata yaptığını vurguladı ve Başkan Mecnun Otyakmaz’ı arayıp kendisinden helallik istediğini duydum. Başkan Otyakmaz’ın da “Bunlar futbolun içinde olur” dediği bilgisi bana ulaştı.”