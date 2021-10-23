Fatih Terim’den derbi öncesi flaş taraftar kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbi öncesi önemli bir karar aldı.

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise dev derbi öncesi önemli bir karar aldı.

Sarı-kırmızılılar, Terim’in isteğiyle derbi öncesi 24 Ekim’deki son antrenmanın NEF Stadyumu’nda taraftara açık şekilde gerçekleştireceğini açıklandı.

Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim’in kararı ile Beşiktaş derbisi öncesi taraftarıyla bir araya gelecek.

Sarı-kırmızılı kulüp, kritik maç öncesinde, 24 Ekim Pazar günkü son antrenmanın NEF Stadyumu’nda taraftara açık şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Galatasaray’da 2018-2019 sezonunda da Beşiktaş ile oynanan derbi öncesinde bir antrenman taraftarlara açılmıştı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

İmparator Fatih Terim ve öğrencileri, Beşiktaş derbisi öncesi taraftarlarımızla bir araya geliyor!

Galatasarayımız, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı öncesi son antrenmanını Nef Stadyumu’nda gerçekleştirecek.