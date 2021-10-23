Fatih Terim’den derbi öncesi flaş taraftar kararı

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise dev derbi öncesi önemli bir karar aldı.
Sarı-kırmızılılar, Terim’in isteğiyle derbi öncesi 24 Ekim’deki son antrenmanın NEF Stadyumu’nda taraftara açık şekilde gerçekleştireceğini açıklandı.
Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim’in kararı ile Beşiktaş derbisi öncesi taraftarıyla bir araya gelecek.
Sarı-kırmızılı kulüp, kritik maç öncesinde, 24 Ekim Pazar günkü son antrenmanın NEF Stadyumu’nda taraftara açık şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.
Galatasaray’da 2018-2019 sezonunda da Beşiktaş ile oynanan derbi öncesinde bir antrenman taraftarlara açılmıştı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
İmparator Fatih Terim ve öğrencileri, Beşiktaş derbisi öncesi taraftarlarımızla bir araya geliyor!
Galatasarayımız, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı öncesi son antrenmanını Nef Stadyumu’nda gerçekleştirecek.