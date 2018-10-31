Galatasaray’da derbi öncesi şok

Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray’a kötü haber geldi. Takım doktoru, Fernando’nın derbide yer almayacağını söyledi.

Galatasaray Takım doktoru Yener İnce, 2 Kasım Cuma günü oynanacak olan Fenerbahçe maçından önce sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, Galatasaray – Fenerbahçe derbisi öncesinde sakat oyuncuların son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İnce, milli takım arasından sakat dönen oyuncularının olduğunu belirterek, “Biliyorsunuz milli takım arasında sakat dönen bazı oyuncularımız oldu. Birçoğu o dönemde yaptığımız tedavilerle maçlarda oynayabildiler. Ancak bazı oyuncularımız daha sonra tekrar şanssız sakatlıklar yaşadı” dedi.

“EMRE AKBABA’NIN ZAMAN İHTİYACI VAR”

Emre Akbaba’nın 6-7 hafta ayağının alçıda kalacağını aktaran İnce, “Emre Akbaba’nın ayağında bir kırık var. Şu anda ayağında bir alçı var. O alçı yaklaşık 6-7 hafta daha ayağında kalacak. Alçı çıktıktan sonra kendisinin rehabilitasyonuna başlayacağız. Emre’nin daha zamana ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

“NAGATOMO’NUN 3-4 HAFTALIK BİR REHABİLİTASYON SÜRECİ OLACAK”

Nagatomo’nun bir akciğerinin yüzde 70 oranında söndüğünü belirten Yener İnce, “Yuto Nagatomo’nun sakatlığı futbolda çok sık rastlanan bir durum değil. Çok şanssız bir sakatlık. Bir akciğeri yüzde 70’e yakın bir seviyede söndü. O gece sponsor hastanemizin yardımlarıyla yaptığımız acil müdahale sayesinde çok hafif atlattı bu sakatlığı. Yuto ameliyatını oldu ve hastaneden çıktı. Şu anda evinde dinleniyor. Onun da 3-4 haftalık bir rehabilitasyon süreci olacak. Daha sonrasında durumuna göre neler yapabileceğimize bakacağız. Ameliyat kararını bu kadar çabuk vermemizin sebebi de iyileşme döneminin mümkün olduğu kadar kısa sürmesini hedeflememizdi. Şu an için gayet iyi bir durumda. Yuto’nun beklenenden çok daha önce yeşil sahalara döneceğini umut ediyorum” şeklinde konuştu.

“BELHANDA VE LINNES’İN ÖNÜMÜZDEKİ MAÇTA OYNAMA İHTİMALLERİ YÜKSEK”

Belhanda ve Linnes’in son durumlarına da değinen İnce, “Belhanda’nın son maçtaki baş dönmesi şikayetlerinden sonra, maç gecesi ve maçın ertesi gününde kontroller yapıldı. Yapılan testlerde bir sıkıntı çıkmadı. Martin Linnes’in de ayağına aldığı darbeden sonra hemen tedavisine başlandı. Bu iki oyuncumuzun önümüzdeki maçta oynama ihtimalleri kuvvetle muhtemel” dedi.

“FERNANDO OYNAMAK İÇİN ÇOK MÜSAİT DEĞİL”

Fernando’nun sakatlıktan hemen dönme ihtimali olduğunu düşünmediğini aktaran Yener İnce, “Fernando’nun durumu şu anda oynamak için çok müsait değil. Onun sağ üst arka adalesinde bulunan yırtık, diğer oyuncularımızın sakatlıklarından biraz daha farklı. Onun tedavisinin diğer oyuncularımızdan biraz daha uzun sürmesini bekliyorum. Zaten hatırlarsanız Onyekuru, Feghouli ve Fernando sakatlandıkları anda iyileşmelerinin 3-4 hafta sürebileceğini söylemiştim. Şu anda sakatlıklarının üzerinden 10-11 gün geçti, bu oyuncuların hemen dönmesini beklemek çok iyimserlik olur. Fernando’nun şu an için sakatlıktan hemen dönme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Maç saatine kadar da tedavisine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“FEGHOULI, SERDAR, EREN VE ONYEKURU’NUN OYNAYIP OYNAMAYACAKLARI TEST İDMANLARINDAN SONRA BELLİ OLACAK”

Sofiane Feghouli, Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Henry Onyekuru’nun sakatlık durumlarına ilişkin konuşan İnce, sözlerini şöyle tamamladı: “Diğer oyuncularımızın da durumu daha iyiye gidiyor. Onların da tedavisine maç saatine kadar devam edeceğiz. Bu oyuncularımızı oynatabilmek adına, en azından sakatlığı olan oyuncularımızın bir kısmını takıma kazandırabilmek adına hem fizyoterapist kardeşlerimiz hem masör kardeşlerimiz hem de biz elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Feghouli, Serdar, Eren ve Onyekuru’nun maçta oynayıp oynamayacakları yarınki test idmanlarından sonra belli olacak. Şu anda kesin oynayacaklar veya oynayamayacaklar diyebileceğimiz bir konumda değiliz. Ancak sakatlıktan bu kadar çabuk dönerlerse beklenen süreden çok daha kısa sürede dönmüş olacaklar. Zaten biz de bunun için buradayız ve bunun için çalışıyoruz. En kısa zamanda bu oyuncuları takıma kazandırmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde daha net bilgileri sizinle paylaşacağız.”

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