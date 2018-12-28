Galatasaray’da flaş anlaşma

Fatih Terim’in yönettiği Galatasaray’da Brezilyalı oyuncu Alan Carvalho ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bombayı patlatıyor. TRT Spor’un haberine göre sarı-kırmızılılar, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande forması giyen Alan Carvalho ile anlaşma sağladı.
Eren Derdiyok’un da gözden çıkarılmasıyla transfere hız veren Galatasaray’da; anlaşma sağlanan Alan’ın Antalya kampına yetişmesi bekleniyor.
Brezilyalı golcü, bu sezon çıktığı 22 maçta 19 gol ve 8 asist kaydetti.
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