Galatasaray’da flaş anlaşma

Galatasaray'da Carvalho ile prensip anlaşmasına varıldı.

Fatih Terim’in yönettiği Galatasaray’da Brezilyalı oyuncu Alan Carvalho ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bombayı patlatıyor. TRT Spor’un haberine göre sarı-kırmızılılar, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande forması giyen Alan Carvalho ile anlaşma sağladı.

Eren Derdiyok’un da gözden çıkarılmasıyla transfere hız veren Galatasaray’da; anlaşma sağlanan Alan’ın Antalya kampına yetişmesi bekleniyor.

Brezilyalı golcü, bu sezon çıktığı 22 maçta 19 gol ve 8 asist kaydetti.

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