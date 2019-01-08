Galatasaray’da flaş ayrılık!

Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile yollarını ayırmaya kararlı olan Galatasaray’da oyuncu Belhanda’dan da yönetime ayrılma talebi geldi.

Galatasaray’da hala forvet ve stoper transferlerinin sonlandırılamaması sıkıntı yaratırken, içeriden bir ayrılık talebi geldi! Geçen sezonun başında Dinamo Kiev’den 8 milyon euroya transfer edilen Younes Belhanda, ayrılık isteğini yönetime iletti.

200 bin euroluk ceza bardağı taşırdı!

Faslı oyuncu, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı yönetimin tepkisini çekmiş, daha sonra ise Fenerbahçe derbisinde olayların başlamasında pay sahibi olduğu gerekçesiyle 200 bin euroluk ceza almıştı. Aralık ayında kesilen bu cezanın ardından Belhanda ayrılığı kafasına koydu ve devre arasının gelmesiyle de bu talebini yönetime iletti.

Suudi Arabistan, Monaco ve Nice…

Fanatik’in daha önce de belirttiği üzere, yıldız isim için Suudi Arabistan’dan birkaç kulüp, Monaco ve Nice Galatasaray’la temas halindeler…

Bonservis 3-4 milyon euro…

Galatasaray’a teklif edilen bonservis ücretleri ise yönetimin düşüncesinin çok uzağında. 3-4 milyon euro civarındaki öneriler Galatasaray tarafından şu ana kadar birçok kez reddedildi.

Galatasaray da sıcak bakıyor

Belhanda’nın maaşının yüksekliği de Galatasaray’ın onu göndermeye sıcak bakmasının bir sebebi ancak istenilen bonservis bedelinin hala teklif edilmemesi transferi şu an için engelliyor.

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