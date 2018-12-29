Süper Lig sezonunun ikinci yarısına hırsla hazırlanan Galatasaray Kulübü’nde sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Stoper, orta saha ve özellikle forvet adayları ile transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray’da flaş ayrılık…

Serdar Aziz’e takım bulmasını söyleyen Galatasaray’da yönetim flaş bir karara imza attı ve bir başka oyuncusunu yaklaşık 50 Milyon TL karşılığında sattı.

Sarı kırmızılı yönetim Garry Rodrigues için Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad’la anlaşmaya vardı.

Galatasaray bu transferden tam 8 milyon Euro (Yaklaşık 50 Milyon TL) kazanacak.

TRT