Galatasaray’da imzalar atılıyor

Genç oyuncu Uğur Çiftçi ile ilgili Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’dan açıklama geldi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, futbolcusu Uğur Çiftçi’ye Galatasaray’dan teklif geldiğini ve transferin bitmek üzere olduğunu açıkladı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayserispor maçı öncesinde ismi Galatasaray ile anılan Uğur Çiftçi hakkında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli sol bekin yerine kendilerinin de oyuncu alması gerektiğinin altını çizen Çalımbay, “Uğur Çiftçi için Galatasaray’dan teklif geldi, büyük ihtimalle biteceğini zannediyorum. Bizim de oyuncu almamız gerekiyordu. Emre ve Yusuf için de konuştuk. Şu anki gelişme bu” ifadelerini kullandı.

22 MAÇTA FORMA GİYDİ

Çiftçi sezonun geride kalan kısmında Sivasspor formasını 22 maçta giydi. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 asistlik katkı sağladı.