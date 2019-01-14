Galatasaray’da kadro belli oldu

Boluspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da kadroya alınan isimler belli oldu.

Boluspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray’da ilk 11 belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte Belhanda da yer alacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacağı Boluspor maçı öncesinde bir antrenman gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda yapılan antrenmana koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Boluspor maçı için bugün saat 14.00’te kara yoluyla Bolu’ya geçerek yarın akşam saat 19.50’de başlayacak olan karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.

Boluspor maçının kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

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